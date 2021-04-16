台灣總統府昨駁斥一份網上流傳的偽造公文。該公文指台灣將引進日本核污水，總統府斥這是不折不扣的假訊息，亦是標準認知作戰（Cognitive Warfare）手法，已交由警方處置。台灣國安指這是北京謀求台灣內部陷入紛亂的策略。蔡英文強調，「民主自由得來不易，絕不能讓認知作戰撕裂台灣社會」。

該份偽造台灣總統府的公文由網民「福島變異人孫笑氚」在Twitter發佈，內容指「幫助友邦解決污染水處理之困難，向世界展示中華民國樂於助人之精神，中華民國政府與日本國政府達成一致，由中華民國台灣引進日本福島核電站部份污染水進行處理與排放之事項。」公文的受文者是「中華民國國防部」，下款則是「總統蔡英文」，該名網民甚至留言指「總統府工作的朋友冒死發給我的」。

內文竟用簡體字

總統府發言人指，公文有多個明顯錯誤，包括發文日期是今年4月16日，但公文15日已在網上流傳，是「來自未來的假公文」。另外，如果總統府要發函給國防部，會直接寫「國防部」，而非「中華民國國防部」；公文中寫有「公布后解密」的「后」字，竟是簡體字，認知作戰之手法與意圖不言可喻。蔡英文在fb提醒，「網上的假訊息，背後恐怕別有居心」，強調「民主自由得來不易，絕不能讓認知作戰撕裂台灣社會」。自由亞洲電台昨早在Twitter誤傳事件，台國安高層指，北京做法是要用假訊息，讓台灣內部陷入紛亂。

中央社