中、法、德三國領導人昨午就合作應對氣候變化等議題，舉行的視像會議，被指搶了美國總統拜登本月尾舉行氣候領袖視像峯會的「頭啖湯」。有法媒更解讀，北京昨日將這次三國領導人視像會議定位為「氣候視像峯會」消息，目的是為落拜登面。至於到訪上海的美國總統氣候問題特使克里（John Kerry），昨日終獲安排與中共政治局常委、副總理韓正通過視像方式會面，而不是早傳出的中共政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪或國務委員兼外長王毅。

新華社昨日深夜發稿則指，韓正對克里表示，中方重視與美國開展應對氣候變化對話合作，歡迎美國重返巴黎協定，在應對氣候變化方面，應遵循共同但有區別的責任原則。

韓正又謂，氣候變化事關全人類福祉，中國實施積極應對氣候變化國家戰略，是全球生態文明建設的重要參與者、貢獻者、引領者。他並提到，國家主席習近平去年宣佈，中國力爭在2030年前，二氧化碳排放達到峰值、2060年前實現碳中和，以及提高國家自主貢獻力度的新措施，顯示中國應對氣候變化的堅決態度及有力行動，中方將腳踏實地實現有關目標。

克里則回應說，應對氣候變化是全球挑戰，美中合作至關重要，中方為應對氣候變化，作出巨大努力，美方願意與中方加強溝通，深化合作，加緊落實巴黎氣候協定的目標，共同為應對氣候變化危機，作出更大貢獻。

法廣網指出，韓正與克里的視像會面，除了門面說話外，尚無更多細節披露。而過去幾天來盛傳克里，可能與王毅或楊潔篪會晤，但最後竟是層級更高的韓正，令觀察家感覺有點突然。

另外，北京搶先宣佈習近平受邀參加昨日「中法德氣候視像峯會」，法國《世界報》（Le Monde）認為，中方原作為受邀國，竟然一反慣例，徑自提前公佈三方視像會議，並稱之為「中法德氣候視像峯會」，目的是為了讓拜登難堪。

歐洲環保智庫E3G氣候外交研究員托爾曼（Jennifer Tollmann）亦指出，對中國而言，在拜登氣候峯會前一周把這個與馬克龍和默克爾的會議公諸於世，是為了激化美國與歐盟角逐氣候領導者的競爭。

環保遊說團體ClientEarth中國辦公室負責人龍迪（Dimitri de Boer）表示：「習近平希望強調，在氣候和環境議題上，中國認為和歐盟的關係比和美國的還要重要」。

新華社/ 法廣網

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