正所謂「兵不厭詐」，自美國海軍導彈驅逐艦「馬斯廷號」（USS Mustin）艦長蹺腳遙望中國航母「遼寧艦」的照片曝光後，網上又傳出遼寧艦在海南島東外海，「原地」停留將近1天，引發專家和網民熱議，紛紛猜測是機械故障？還是關掉應答器？還是刻意散播假照片混淆視聽？

據自由亞洲電台報道，近日網上流傳衞星照片，指4月12日遼寧艦在海南島東方外海距離三亞港約290公里處「原地」停留一整天，引發熱議。由於事發於美國軍艦艦長蹺腳遙望遼寧艦照片風波之後，台灣有政論節目就以「續航力不如美軍？遼寧號卡在海南島東方外海？！」為題，進行評論。

台灣軍事專家吳明傑在該節目指出，遼寧號下水已30多年，重要動力來源靠艦上約8具舊型蒸氣鍋爐燃燒重油，據中方自稱發航要啟動至少十小時熱機，長天數運行中其動力系統確實存在風險，有可能發生故障，但也不排除在此海域進行載艦機的殲-15的起降訓練。

「亞太防務」雜誌總編輯鄭繼文則表示，此舉並不尋常，但不論是機械故障，還是定點停靠，抑或採取低速前進，均為外界臆測，並無證據可佐證，也無法證明中國調派拖駁船或相關輔助艦前往配合行動，因此「雖然普遍認為某種故障是它停泊的原因，但目前沒有更明確訊息支援這種說法。」

台灣軍事評論員亓樂義則說，遼寧號是否真的停留這麼長的時間，令人懷疑，若是機械故障就麻煩大了，中國海軍應該調派一艘4萬多噸的901型綜合補給艦前往處理，不可能讓遼寧號在海上漂泊24小時。亓樂義指出，衞星照片顯示，遼寧號的南方距離100多公里處，似乎有一艘052D飛彈驅逐艦，若照片屬實，有可能是052D編隊在測試區域防空最大有效範圍。但問題在於即使如此，也應該是在行進中執行，而非在定點。

《全球防衞》雜誌社採訪主任陳國銘指出，航空器或船舶有時會在不干擾飛航和航行安全時，關掉應答器，例如美國軍機飛到中國沿岸就可能關掉應答器，這是各國常做的事。此外，中國網軍也可以透過將假訊息散播給敵對國家進行認知作戰。

自由亞洲電台

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