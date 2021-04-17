國家體育總局登山運動管理中心與西藏自治區體育局，昨日聯合發佈關於依法開展登山活動的公告，明確指出在西藏5,000米以上的獨立山峯登山時，應在活動實施前1個月向西藏體育局申請，違法違規者將被通報及作出行政處罰。

據悉，西藏地區平均在海拔4,000米以上，境內擁有包括世界第一高峯珠穆朗瑪峯等山峯，每年吸引不少登山愛好者，但因違法違規擅自登山而引發的受傷、遇難以及失蹤等事故，時有發生。

台詐騙犯大陸受審最重判13年

218名台灣電訊詐騙犯，2016年涉嫌在西班牙冒充大陸執法人員，以長途電話及語音短訊詐騙大陸及香港民眾，合共761萬多元人民幣（約906萬多港元），遭中國及西班牙警方聯手查獲，並引渡到大陸受審。北京市海淀區人民法院昨日宣判，盧俊銘、蔡維晉等46人被依詐騙罪判刑，其中刑期最重有13年、最輕4年6個月，遠高於同類案件在台灣判處的3年以下刑期。

據悉，2016年7月，大陸公安部與西班牙警方組成聯合專案組，調查從西班牙境內多宗向大陸民眾進行電訊詐騙案件。同年12月，西班牙警方於馬德里及巴塞隆盒等地拘捕237名跨境電訊詐騙犯，當中218人來自台灣。其後，西班牙不理台灣反對，依照與大陸所定的引渡條約，陸續將讓該批疑犯分批移交給大陸受審。

綜合報道

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