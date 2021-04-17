台鐵太魯閣號408車次本月2日上午9時28分發生嚴重事故，釀成49死、200多人受傷。台鐵局分別在台北、台東及花蓮，各辦一場追思公祭儀式。台東的公祭今日於台東市立殯儀館舉行。總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、交通部長林佳龍今天上午陸續抵達台東殯儀館公祭會場，向家屬表達哀悼之意，過程中蔡英文逐一擁抱罹難者家屬。

公祭儀式一開始，隨即全場默哀一分鐘哀悼罹難者，之後，由慈濟義工點燈後，蔡英文、蘇貞昌及林佳龍一同向罹難者捻香致意，並一一向家屬表達慰問；蔡英文擁抱家屬表示鼓勵，林佳龍也緊跟在後慰問致意；蔡英文在10時20分許步出會場，蘇貞昌則繼續帶領行政院代表再次一一向家屬致意安撫，聽着蘇貞昌向家屬致意，林佳龍緊跟後頭，頻頻點頭。

本月2日，太魯閣408車次行經花蓮縣秀林鄉清水隧道，列車煞制不及撞上跌入鐵軌的工程車，造成嚴重出軌意外，罹難人數高達49人，是台鐵近半世紀以來死傷最嚴重的事故。

台鐵局指出，自15日起於台北、花蓮及台東分區辦理聯合追思公祭，家屬可依地緣就近選擇最適合場次參加，並配合防疫措施，辦理方式則以簡單隆重為原則，尊重不同宗教信仰。

今天的台東場公祭，是聯合公祭第二場，接下來在今天下午3時則在花蓮市立殯儀館懷德廳進行最後一場公祭。

台灣《蘋果新聞網》

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