內地人權律師高智晟「被失蹤」超過三年，在美國的高智晟妻子耿和近日在Twitter表示高智晟生死未卜，稱「活要見人，死要見屍」。她希望能返回內地，與丈夫一起坐牢，並請求中國駐美大使館給她發放進入內地的簽證。

欲回國一起坐牢

耿和前日在Twitter表示高智晟已消失1,139日，有理由懷疑高智晟已死於中共的關押中，「如果高智晟確因（已）身亡，我請求中共出於人道主義，送還高智晟的骨灰。」她又聲明，「我已將兩個孩子撫養成人，決意回到內地，與丈夫高智晟一起坐牢，請中國大使館依中美領事協定發放我進入內地的簽證。」她說不會放棄，「活要見人，死要見屍。如果這兩個卑微要求不能得到滿足，本人將保留採取下一步行動的權力。」她周日（11日）表示，與家人通話時，得知陝西榆林公安以中美關係緊張為由，再度拒絕家屬會見高智晟。

高智晟今年57歲，1996年起為弱勢社群維權打官司，2006年被指涉煽動顛覆國家政權罪判監三年，緩刑五年，但到了2011年緩刑被撤銷，立即被送往新疆監禁三年。耿和2009年攜兒逃亡美國。2014年，高智晟出獄後一直被軟禁，2016年他出版書籍記錄自己遭受酷刑，但到了2017年本欲前往山西，卻被警方抓捕，從此失蹤。

維權網/Twitter