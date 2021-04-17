敢於對中國說不的歐洲波羅的海國家立陶宛，今年將在台灣設立代表處，並停止參加中國帶頭的中東歐「17+1」合作機制。而立陶宛國會將在本月22日召開聽證會，有望通過決議案譴責北京對維吾爾人進行種族滅絕。而議案背後推手立陶宛國會議員薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）表示，自己已成中國制裁對象，但她把中共的制裁當成榮譽。

曾在中國人權與香港民主問題上積極發聲的薩卡利埃內，接受自由亞洲電台專訪時表示，她作為一個議員，應該持續捍衞人權，而這其實亦和立陶宛建立民主政體前的血淚歷史，被德國、波蘭和前蘇聯入侵以及自己的成長背景有關。

薩卡利埃內說：「我們被前蘇聯統治了50年，我的祖父母輩，在蘇聯統治時期，都因為反對獨裁政權成為政治犯。」她表示，曾閱讀一本關於中國勞改營的書，讓她印象深刻，驚覺這跟前蘇聯統治立陶宛時建立的勞改營一樣。在她看來，現在新疆發生的事，就是同樣的事。

她還指，很清楚共產獨裁政權的這種壓迫，要搜集他們的證據是非常困難的，尤其是要在取得公開的資訊方面，「這是共產主義政權的本質，他們會隱藏自己的罪行，所以這就更需要我們有能力的人積極發聲，搜集他們的罪證。」

問到被中共制裁，還被中國駐立陶宛大使發出警告信是否感到害怕？薩卡利埃則回應說：「可笑的是，他們難道不知道我來自遭共產政權迫害的家庭嗎？他們的威脅警告，一點都影響不了我，這種共產政權的老把戲，動輒恐嚇威脅別人，尤其是捍衞人權的人，這就代表我們說對了、做對了！」

薩卡利埃內還說，香港遭遇的一切，實在讓人痛心，所以更不能看到台灣變成下一個香港。她表示會盡一切可能多和台灣往來互動，並說非常支持台灣參與世界衞生組織。她表示，立陶宛歷史也可供參考的是，台灣必須做好捍衞自己的準備，不只在國防上要維持防衞能力，也要積極主動把支持的盟友團結在一起。

薩卡利埃內是立陶宛社會民主黨成員，2020年連任立陶宛國會議員，曾任記者、廣播節目主持人，也曾從事人權工作。她在立陶宛國會為香港民主與維吾爾人權問題多次發聲。

中國外交部3月22日宣佈制裁十名歐洲政治人物和四個實體，北京宣稱，他們在新疆問題上散播不實資訊，薩卡利埃內名列其中，成為在新疆問題上首位遭中共制裁的立陶宛政治人物。

台灣《蘋果新聞網》

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