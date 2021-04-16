中國政府雖然宣佈國家全面脫貧，但人始終對慳錢和攞着數有所執着。近日內地有網民聲稱在知名連鎖火鍋店海底撈吃一餐只花了17元人民幣（下同，約20港元），實情只點一份撈面，其他食物都是店家免費提供。消息曝光後，其他網民爭相仿效效，有母親帶兩個兒童去海底撈消費，最終只花了27元（約32港元），亦有上海美食KOL利用海底撈免費提供的牛肉粒，在餐廳內煮出番茄牛肉等菜式。網民對此意見不一，當中更有人擔心海底撈遲早會加價。

根據聲稱只花了17元吃海底撈的網民貼出的單據顯示，事主點了四份免費清水鍋，一份7元（約8港元）的撈麵，另外一份自選小料10元（約11港元），圖片顯示清水鍋中只有番茄、粟米等配料，事主還聲稱離開時帶走了不少花生、水果及牛肉粒，還順便做了手部護理，「吃的穩賺不賠」。

事件引起網民熱議，有網民贊同事主的做法，認為省錢才是硬道理，甚至有人跟風仿效，嘗試在海底撈花幾十元甚至十幾元吃一頓飯。有女顧客帶兩個孩子去海底撈，只點了27元（約32港元）的食物，卻獲得免費油條、蒸蛋、番茄湯和水果，兒子獲得免費玩具，自己也做了手部護理和美甲。女顧客拿盡好處後，又批評服務員不幫忙照顧孩子，態度不積極，又引述服務員指，近來很多顧客仿效這樣的點餐方法。

而海底撈另一大賣點就是免費牛肉粒，上海一名KOL就拍片教網民利用牛肉粒，煮出番茄牛肉飯、茄蛋牛飯、牛肉酸辣粉等，還提醒消費者離開時不要忘記帶走牛肉粒。

不過，亦有網民鄙視這種行為，認為純屬攞着數，遲早令海底撈加價或者將部份食物改為收費。但海底撈似乎未有此打算，其中位於佛山的海底撈員工表示，低消費行為在店內只是偶爾發生，客人怎麼消費、願意消費多少是他們的自由，不會區別對待，也不會因此設置最低消費。

不過，資料顯示，海底撈2020年度淨利潤較2019年度下降約90%，整整少賺21億人民幣（約25億港元）。另外，今年3月，上海有31間海底撈已率先試行把免費牛肉粒換成素肉，聲稱是要減少浪費。

新浪微博／每日經濟新聞

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