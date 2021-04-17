美國總統拜登與日本首相菅義偉今日在峯會後發表聯合聲明，強調台海和平穩定的重要性，時隔52年首見美日聯合聲明提到台灣。日本跨黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」會長古屋圭司於今日早上在Twitter表示，台北的「日本台灣交流協會」升起日本國旗。有指，日本過去顧慮中國而一直沒懸掛國旗。

古屋圭司在Twitter寫道：「台北的日本台灣交流協會（相當於大使館）門前開始升起日本國旗了。這是理所當然的事，但以前一直顧慮中國，所以沒懸掛。」古屋還寫道：「不知造訪日本台灣交流協會的人士是否注意到這個變化。對於偏離常軌的中國，民主國家應該合作對抗。」古屋還上傳日本台灣交流協會門前升日本國旗的照片。

日本於1972年與中華人民共和國建交，與中華民國斷交，1972年12月1日設立處理日本與中華民國事務的「交流協會」屬財團法人性質，同月26日台北、高雄設事務所。交流協會在台灣被通稱為「日本交流協會」。2017年1月1 日改稱為「日本台灣交流協會」。

中央社

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