中加關係近年惡劣，中國駐加拿大的領使館亦頻遭滋擾破壞。《環球時報》報道指，多個駐加使領館自去年以來館舍外牆多處被噴塗反華標語，「反華勢力」還常年在門前拉橫幅和示威，嚴重損害中方尊嚴形象，對中方外交機構和人員安全構成威脅。中方已多次就此向加方提出嚴正抗議，但加方並未採取有效措施杜絕事件，甚至還默許反華勢力滋事行徑。

《環球時報》引述消息稱，中國駐加大使領館館舍頻遭不明人士滋擾破壞，包括塗鴉和進行挑釁行動。中國國際問題研究院研究員楊希雨表示，《維也納外交關係公約》和《維也納領事關係公約》明確規定，接受國負有特殊責任採取一切適當步驟保護使領館館舍免遭侵入或損害，並防止一切擾亂使領館安寧或有損使領館尊嚴之事。他指加方對華一些作為同樣引起中國人不滿，但加國駐華使領館在中方保護下從未被民眾干預或滋擾，批評加方在此方面無視國際法，沒有負責任。

加被指縱容違法者

楊希雨又指，即使按加國法律，把威脅性語言噴到牆上，嚴重影響他人正常工作和生活的做法，已涉嫌刑事犯罪，但加方部門任由事態發生，是默許和縱容違法者，釋放出錯誤訊號。報道未有透露近期使領館遭塗鴉的內容，但指在去年5月駐卡爾加里總領事館的外牆曾遭以「中國病毒」意思的字句塗污。

《環球時報》