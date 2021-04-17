北京無視港府的施政失敗，反在歸咎於發聲的港人，在港強行實施港版國安法，全面扼殺香港人聲音，將選舉制度「完善」至體無完膚，再對不界別異見者進行打壓。前年反修例運動期間，民陣發起8月18日維園「流水式集會」。法庭對壹傳媒集團創辦人黎智英、李柱銘等共9名民主派人士遭判刑8到18個月不等。台灣高雄市議員黃捷直呼：「中共踐踏人權的方式每況愈下，已經到了令人不寒而慄的地步。」

黃捷昨晚在facebook分享兩則新聞，「香港這兩天發生兩件震撼的新聞，懇請大家多加關注！」

黃捷說，前天是《港版國安法》於去年上路之後，香港境內的第一次、且由香港國安委主辦的「全民國家安全教育日」。除教育局對各級學生進行愛國教育、舉行各種擁護國安法益智猜謎大賽外，被國際制裁的香港警務處，甚至還讓港警受解放軍教官訓練表演「中式步操」踢正步。

黃捷繼稱：「更離譜的是，還直接讓小學生參觀鎮壓用的水砲車，表演如何持衝鋒槍『消滅暴徒』，以及辦理『支持國安法，守護我家園』寫作活動。」

另外，昨被起訴違反香港國安法的「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，並因此一直被扣押至今的黎智英，因涉及「818」組織及參與非法集結罪、「831」非法集結，兩案同期執行被判刑入獄14個月。

黃捷怒批：「中共踐踏人權的方式每況愈下，已經到了令人不寒而慄的地步。我們身處台灣，除了關心、借鏡並支持香港人民，更要一起守護台灣民主家園，不受中共惡鄰威脅！」

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