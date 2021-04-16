浙江一名男童因吵着去超市買東西，爺爺不肯，竟直接趴在馬路鬧脾氣，遭一輛黑色私家車誤以為是黑色膠袋而輾過。

事發於本月2日，浙江台州一名6歲男童在街上吵着要爺爺帶他去超市買東西，爺爺拒絕，男童就趴在馬路發脾氣。爺爺沒有理會，心想孫子鬧脾氣一會兒就沒事，便離開現場。怎料，不久後有一架黑色私家車經過，司機打算左轉時，以為地上的男童是一個黑色膠袋，沒特別為意，照樣駕車駛過，司機感到顛簸才知出事，下車查看車底，男童爺爺亦立即趨前幫忙。

最後，男童獲順利救出，經送院理後發現僅臉部擦傷、左腿骨折，幸無生命危險。據指，事故中司機要負上主要責任，男童監護人則要負次要責任，男童則無責任。網民對此議論紛紛，不少人慶幸「小孩福大命大」、「必有後福」，但亦有不少人質疑「不是應該監護人是主要責任嗎？」「開車，無論是甚麼東西都要需要避開吧，萬一裏面是釘子呢？」

《都市快報》／新浪微博

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