內地北方自周三（14日）開始再染上一片黃色，出現近五周內第三次大型沙塵暴，其中呼和浩特有樓宇七分鐘內被沙塵暴「吞噬」，網民亦指出去一趟就變成「兵馬俑」。昨日全中國有92個城市出現嚴重污染，受冷空氣影響，沙塵暴擴散並在昨日開始影響上海。

七分鐘「吞噬」呼和浩特

中央氣象台周三傍晚再度發佈沙塵暴藍色預警，內蒙古、北京、河北等地遭遇大風、沙塵天氣，至前日下午，北京多地下起泥雨，幼稚園、中小學均須取消戶外活動。有網民指排隊至洗完車要一個半小時，「昨天的洗車錢白花了」；有人上載一張電單車司機，頭戴頭盔但滿身泥濘的照片，指一上街就變成「兵馬俑」（圖）。呼和浩特記者前日也拍下縮時影片，可見在沙塵暴來臨前至「吞噬」眼前城市景色，只需七分鐘。

昨日全中國有92個城市空氣質量達嚴重污染水平，北京、石家莊等36個城市的PM10懸浮粒子濃度一度超過每立方米1,000微克。英國《衞報》關注這一波沙塵暴，指北京的PM10懸浮粒子程度已經遠高於中國「危險」標準。

據知，這次由於受下雨影響，沙塵暴的強度比上月15日和28日的沙塵暴弱，但受到冷空氣擴散影響，沙塵暴氣團昨開始影響上海，今日凌晨至早上將造成最大影響，水平能見度餘下一至三公里，至下午才能緩解。中國氣象局環境氣象中心高級工程師饒曉琴表示，今年中國已出現七次沙塵暴，未來一個多月仍是沙塵天氣活躍的時段。

台灣中央氣象局局長鄭明典指，今年內地的沙塵暴程度近10年少見，預計明日將影響台灣。台灣環保署則指，除非內地解決沙漠化問題，否則未來台灣仍會陸續受影響。

英國《衞報》/澎湃新聞網