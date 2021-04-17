美、日兩國元首舉行峯會，52年來首度提到台灣，在聯合聲明中認同「台海和平穩定」的重要性，並承諾要共同對抗中國挑戰。與此同時，解放軍機今早再二度進入台灣西南空域防空識別區（ADIZ）。台灣民眾黨立委張其祿認為，此次美日峯會中，台灣地位好像被提高，受到重視，但另一方面亦可能造成兩岸衝突提高，反而危機意識要提升，避免擦槍走火。

軍事迷「台灣西南空域」Facebook專頁今發文指，解放軍機今早兩度進入台灣西南空域ADIZ，台空軍在空監控，分別在上午9時51分與11時21分廣播驅離。

「台灣西南空域」統計，解放軍機4月累計進入台ADIZ共15天，廣播驅離紀錄共62次，而今年解放軍機累計進入台西南空域ADIZ共90天，廣播驅離紀錄共272次。

對於美日峯會聯合聲明52年來首度提到台灣，強調台海和平穩定的重要性，民眾黨立委張其祿擔憂將會增加兩岸衝突的可能性。他表示，美國跟大陸現在各方拉幫結派，台灣被夾在中間，捲入兩強競合的狀況，因此即便獲得盟友重視，台灣不能因此感到滿足或置身事外，反而要注意不斷提升衝突的可能性。他強調，對台灣而言，不應該選邊站，應該站在中間一點，不要成為美、陸競合的前線。

張其祿也提到，日本此次在美日峯會的立場仍然很保守，雖然表達保持跟美國的同盟關係，但對於大陸也並非如外界想像般強硬，尤其是聲明提到重視台灣問題，但並非組成挺台聯盟，可見日本態度保守，仍以國家利益優先。

台灣《蘋果新聞網》／中時新聞網

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