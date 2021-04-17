陝西維權律師常瑋平的妻子陳紫娟今日在Twitter表示，已接獲常瑋平的逮捕通知書，常目前正被關押在寶雞市鳳縣一處偏僻小鎮的看守所中。該處離市城需要兩個多小時車程，陳紫娟質疑當局存心為難家屬及律師。陳紫娟同時發出聲明指，常瑋平沒有任何的犯罪行為，更談不上顛覆國家政權，她認為寶雞市公安及檢察院涉嫌濫用職權，要求立即釋放其丈夫。

陳紫娟寫道：「作為寶雞人，都知道那是交通不便的秦嶺山區，律師需坐高鐵、飛機到西安，再坐高鐵到寶雞，再坐兩個小時二十多分鐘大巴方能抵達那個小鎮看守所。作為市公安局偵辦案件，開庭需中級以上法院，安排在如此偏僻的看守所，可謂『用心良苦』。」

陳紫娟質疑，寶雞市公安將常瑋平進行異地羈押，沒有任何法律依據，徒增家屬和律師的精力，是徹頭徹尾的濫權和報復行為，將就此提告。而家屬對於當地司法機關肆意妄為極為憤怒，要求立即糾正錯誤，釋放常瑋平。

37歲的常瑋平，曾多次代理敏感人權案件。前年12月，常瑋平與多名維權人士在廈門聚會討論時政，至去年1月在西安住處被警察帶走，獲取保保候審。寶雞市司法局隨後註銷常瑋平律師執照。同年10月，常瑋平被控煽動顛覆國家政權罪指定居所監視居住。他隨後上載短片，透露在監視居住期間曾遭受酷刑。今年4月7日，常瑋平被寶雞市檢察院批准以涉嫌顛覆國家政權罪執行逮捕。

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