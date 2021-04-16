早前香港5歲女童疑遭虐待致死案，其父親及繼母被裁定謀殺罪成。山西近日亦有一宗受關注的虐兒案開庭審理，一名姓王的繼母去年多次襲擊12歲繼女朵朵（化名）的頭部，致其大面積腦梗塞，變成半植物人，繼母被控虐待罪、故意傷害罪，經審訊後擇日宣判。香港臨床心理學家鄒凱詩向《蘋果》表示，父母對於非親生子女，始終親疏有別，加上子女亦會有對立情緒，令兩者關係變差，一旦出現爭執，「大人永遠都贏」。

案件昨日（15日）在山西朔州市中級人民法院一審開庭。坐在輪椅的朵朵被推入法院，審訊過程中基本一動不動，面無表情也沒發出任何聲音。朵朵被鑑定為二級傷殘，不能站立行走、不能自行進食和大小便。

控方指，被告與朵朵共同生活期間，經常以毆打、體罰、用指甲掐等方式虐待朵朵，又多次扭掐、毆打朵朵的肚、大腿根（即人體下肢、腿部、骨盆和腹腔的交界處）、會陰等部位，致朵朵全身多處皮膚破潰感染、多處軟組織損傷，構成虐待罪。2020年農曆新年後，被告多次使用鈍性外力致朵朵頭部受傷。同年5月14日凌晨，被告發現朵朵昏迷，遂將其送醫救治，經鑑定後，朵朵顱腦損傷程度為重傷一級，構成故意傷害罪。而直到當日，一直身處北京的生父劉魁風才得悉女兒被虐。

被告自辯時指，把朵朵當作親生女兒撫養，但也承認對朵朵有過多次打罵的行為，原因是朵朵撒謊、不認真學習。她曾在朵朵不做功課時，把作業本摔在她臉上，又用掃帚打她的後背、屁股。被告辯稱，自己只是情急下沒控制住脾氣，對朵朵是「教育式打罵」，在不知情下犯了虐待罪，否認對朵朵有故意傷害行為，希望法庭寬大處理，讓她能照顧年邁父母。

對於朵朵頭部受到的損傷，被告否認曾打過朵朵頭部，辯稱朵朵昏迷當日，她從40、50厘米高的床上摔下後昏迷，但法醫作供指，朵朵的腦損傷程度屬於多次、不同時間段的鈍性外力所致，排除從床上摔下後導致腦損傷的可能。案件會擇日宣判。

在內地，兒童被虐打的個案，時有所聞。世衞資料顯示，2020年，在中國城市地區兒童遭受肢體虐待的發生率達到41.2%至67.3%，施虐者可能是陌生人、同學、朋友、老師甚至是孩子的父母。2018年，陝西一名繼母因長期虐待5歲兒子致其變成植物人，虐待和故意傷害罪成，被判囚16年。

對於接連有父母虐待子女，香港臨床心理學家鄒凱詩表示，父母對「自己親生（子女）未出世都有強烈母愛，有多啲包容」，但非親生子女則可能親疏有別。在今次個案中，由於女兒生父不在身邊，繼母要一個人照顧朵朵和自己的親生兒子，可能因而感到吃力和委屈，「又要湊埋你嗰個，又唔聽話、激我」，積累下來的憤怒「可能會很誇張」。

而女兒或會覺得後母迫走自己生母，又會和自己爭奪父親的關愛，形成對立、競爭關係，或會特地變得反叛，或會捉弄繼母，令兩者關係越來越差，一旦出現爭執，「大人永遠都贏」。

《新京報》／《蘋果》記者

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