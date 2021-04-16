自中梵於2018年簽署主教任命協議後，梵蒂岡就一直被批對中方打壓宗教自由的惡行視若無睹。當中，河北一所專門收容殘疾孤兒的天主教孤兒院黎明之家，早前被指遭當局勒令關閉，院內大批孩子被當局接走。一位神父近日向天主教媒體投稿披露事件，更公開詰問教宗：「你聽到中國教會最微弱最真實的聲音嗎？」呼籲教宗關注事件。

據天主教媒體亞洲新聞報道，中國政府加壓管控宗教，正着手抑制天主教投入社會服務、教育等工作，近期已陸續關閉多家天主教孤兒院，包括今次的黎明之家。據該名化名「P. Wendao」的神父在文中指，他原以為中梵在2018年達成的主教任命協議後，國內的教徒生活可逐漸回復正常，可惜事與願違。

未成年院生被搬走

對於當局近期打壓孤兒院的目的，他批評：「（當局）不是為了更好地服務這些被收養照顧的孩子，而是只為了上級給予的政治目標」，又指在中共的管治下，當局正「想盡一切辦法減少天主教會對中國社會的影響」，因此教會公益活動及教友信仰生活等均成為當局打壓的目標。

有長期捐助黎明之家的捐助者昨日向中央社指，目前院內未滿18歲的孩子已被轉移到官方設置的公立安置機構，但黎明之家並未關閉，也尚能接受外界物資捐助，且仍有許多成年的院生還在院中。而黎明之家院長王清芬修女及職員先後回應本報查詢時，亦表示組織目前仍在運作中，但稱事件敏感，為保護其他孩子，不便透露他們的情況及其他詳情。

除打壓孤兒院外，該神父亦在文中批評當局亦以控制疫情為由，收緊對天主教會的管控，同時還加強國內老師與學生的信仰管制，從小學、初中到大學，都禁止師生參與任何宗教活動，有些學校甚至發文調查師生是否擁有宗教信仰，更表明有信仰的教師將收到警告，最終要達到「學校無信仰」目標。此外，內地教堂被拆事件頻生，就算教堂不需拆卸，內部均必須懸掛宣傳中共思想的海報旗幟，直言中國教會的處境越來越讓人心寒。

斥教宗對港沉默

對於中國教友備受打壓的情況，他批評教宗的「正義之聲」因中梵協議而沉默，甚至面對香港的反修例事件，「教會也是沉默的」。他又提到，中國教會的事務已經繞過了負責傳教工作的聖座萬民福音傳播部，直接由聖座國務院負責，直指教會事務上升至政治層次，「一切為政治服務」，亦「掩蓋住了中國教會受苦者的吶喊聲」。

事實上，中梵達成協議逾兩年以來，中共要求教會「中國化」的慾望有增無減。除拆教堂、阻彌撒等打壓未有「放軟手腳」外，今年正值建黨百年，一些官方教會甚至在上月25日組織「黨史學習教育培訓講座」。而在此前的清明節，全國各地更出現神父、修女等在陵園祭祀中共烈士的場面。

亞洲新聞/《蘋果》記者