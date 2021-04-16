台灣民進黨政治明星王定宇繼上月與黨內美女發言人爆出同居疑雲，昨天台南兩個辦事處均被噴漆塗鴉，當地警方全力調查，但王定宇婉拒配合，又要求警方不得洩露相關資料。隨着噴漆內容曝光，現場寫着「Ｘ人妻很爽嗎、可惡」，引起議論，暫時未知案件與租屋同居案是否有關。

昨天早上6時許，王定宇如常在facebook發早安文，還稱「6:39的台南，我要開始今天的工作囉」。至昨天中午，王定宇接受台蘋電話訪問，聲稱不了解相關情況，覺得有人企圖侮辱他，沒必要放大，更何況噴漆罪的罪責不重，此種行徑不可取。王定宇短暫回應後，即以手機訊號差為由，掛斷電話，隨後更不接電話。

不報案拒追究

相關人士透露，噴漆案昨凌晨3時發生，一名男子開車從台中前往台南，先到王定宇東區服務處噴漆，再到歸仁服務處下手，約一小時完成，隨即開車回台中。王定宇是民進黨籍立法委員，台南市警方相當重視案件，派出專案小組追查。翻查附近沿線閉路電視，發現同一車輛犯案，研判是同一人所為，初步掌握一名涉案男子，將傳召他協助調查。據了解，王定宇不報案，甚至不願追究，盼低調處理。警方指若當事人不提告，會以社會秩序維護法處置。

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