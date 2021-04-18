中美南海惡鬥，自美軍第七艦隊伯克級導彈驅逐艦「馬斯廷號（USS Mustin）」艦長「翹腳」輕鬆遙望中國母艦「遼寧艦」的照片瘋傳後，有關餘波仍未停止。除了遼寧艦號不知合故，突然在海南島東面外海停航一日，引起網民廣泛討論外，今日又有日媒發現網上流傳的一張照片竟顯示，就在遼寧艦與美艦「相遇」當日，竟然也有一般日本軍艦在遼寧艦旁邊「平行並列」。

根據日本Yahoo新聞網的報道，該張圖片是由Twitter帳號「@shiwenye3」所分享，網上流傳該帳號自稱是「馬斯廷號」上華裔美軍士兵所擁有。從照片中的外觀特徵來看，該艘在遼寧艦旁邊出現的日本軍艦，可能是村雨級或高波級的護衞艦。

@shiwenye3的貼文也提到「這幾天在中國南海一直跟著中國艦隊，真心希望他們不會對台灣做些出格的事」。他還透露每艘美國軍艦至少有一個華裔士兵。

另外，@shiwenye3還在Twitter上載了一條拍攝中國殲-15戰機成功降落遼寧艦的短片，可清楚聽到當地至少有2名美國海軍發出「Woo～」的讚嘆聲。但不知何故，@shiwenye3該帳號已經被移除，估計是因為未經官方允許而曝光。不過，有關照片及短片早已被網民備份，一直在網上瘋傳。而內地官媒《環球時報》昨日亦有貼出該段影片，還大肆宣傳殲-15戰機着艦的場面，令美國海軍兵士「驚嘆」。

至於遼寧艦傳出不知何故在海南島東面外海「原地」停留一事，外界也議論該艦是否發生故障，有網民更笑稱，當日不少美國軍艦到場「圍觀」，令遼寧艦被當成打卡點。

日本Yahoo新聞網/ Twitter/ 《自由時報》

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