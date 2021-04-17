國務院前總理溫家寶的母親於去年12月離世，今年清明節前夕，他撰文追憶亡母，文章於3月25日至4月15日分4篇在《澳門導報》上連載。文章內容講述亡母一生，溫家寶亦在字裏行間抒發家國情懷：「我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家，那裏永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質。我為此吶喊過、奮鬥過。這是生活讓我懂得的真理，也是媽媽給予的。」溫在當前形勢下作出此番言論，不禁讓人有所聯想。

「媽媽走了。她離開了我們，離開了人間，回到生養她那片土地上。媽媽還在，她永遠活在我們心中，活在她深深愛着的學生們中，活在她眷戀的鄉親們中。」

在這4篇題為〈我的母親〉的文章中，溫家寶花了3篇篇幅回顧母親楊志雲（曾用名楊秀安）的一生，最後一篇，卻是自述在官場沉浮中的戰戰兢兢與家國情懷。

在溫家寶眼中，「生在苦難的時間和苦難的地方」的媽媽「好強、自立、向上」，卻是極富同情心的善良人，她同情窮人，且一生簡樸，活得清白。但她的脾氣也不好，對孩子從不溺愛，十分嚴厲。而媽媽的教誨影響了他一生，甚至驅使他走上仕途。

「現在回想起來，媽媽在我小時候對我的教誨，讓我終生受益。」他寫道：「她總是把做人、志向、責任同刻苦、認真結合起來，使我深切懂得人不僅要有作為，首先要學會做人。」他被媽媽的說話深深觸動，決心要為國家和人民而努力學習，做一個有氣節、有學識、有本領的人。

然而，「在我擔當大任，媽媽是憂慮的」。2003年11月他剛擔任第一屆總理時，以及2007年10月他即將擔任第二屆總理時，媽媽都曾寫信給他。前一封寫道：「你今天能位居人臣，如此高的地位，沒有任何靠山，家裏更不用說了，得來多麼不易。你的性格是力求完美，但國家這麼大，人口這麼多，很難做到完美。」她要求溫家寶做到「要上通、要人和，千萬記住孤樹難成林」。

第二封信則寫道：「過去五年的成就是你用心血換來的，來之不易。後五年的工作是艱難複雜的，繼續保持，談何容易。這麼大的國家，這麼多的百姓，經濟又是這麼錯綜複雜，許多事情都要你一一完成，其效果能達到一半，就謝天謝地了。這麼多事，你一個人肩膀有多寬能承受得住？這就需要大家同舟共濟，平平穩穩渡過五年難關。」

溫家寶在文中也坦言，自己在官場中步步為營：「我退休了，在中南海工作了28年，其中擔任總理十年。對我這樣出身的人來說，『做官』本是偶然之事。我奉命唯謹，如履薄冰、如臨深淵，受事之始，即常作歸計。」最後更藉着對亡母的追憶，抒發了自己的家國情懷：「我同情窮人、同情弱者，反對欺侮和壓迫。我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家，那裏永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質。我為此吶喊過、奮鬥過。這是生活讓我懂得的真理，也是媽媽給予的。」

在當今形勢下，「我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家」、「那裏永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質」，引發聯想，有網民甚至大膽地建議：「這篇回憶母親的文章應該放在《人民日報》頭版發表！」

刊登溫家寶這4篇文章的《澳門導報》是一份在澳門發行的周報，自06年成立至今。《蘋果》記者以登廣告為由致電該報查詢，職員劉先生證實文章都是出自溫家寶之手，「佢退休啦，有陣時佢想就可以登，不過唔係每期都有，我哋上年都有登佢嘅文章」。至於是否由溫家寶自己投稿，還是由報章邀請撰文，劉先生則不願透露詳情。該報另一位女職員則說，《澳門導報》目前並未公開發售，只是免費送贈予部份報檔出售，所以不是所有澳門報檔都能找到。

資深時事評論員林和立接受《蘋果》訪問時指，溫家寶文章中，自由兩字有可能會犯禁忌，但溫目前已無權，完全無理由要挑戰習近平，因此看不出文章背後有何政治理念或政治圖謀，「就算係好隱晦去挑戰習近平，機會都好細」。林表示，溫家寶在任時，雖然作為總理只管經濟而無牽涉到意識形態，卻是相對崇尚思想解放、政治改革的人物，亦是唯一一個政治局委員提出中國可以接受自由、平等、博愛等普世價值，此次言論正反映了2003年胡溫執政年代的信念。

不過，林亦直言：「今次懷念佢母親呢4篇文章喺《澳門導報》出比較奇怪。」他指，一般前政治局常委要經中央辦公廳安排才能發表文章，若牽涉政治或意識形態，更可能要得習近平辦公室同意才行，不能隨意刊登。他於文章中提到的自由等精神，同習近平所追求的理想不一樣，理論上應該好多人會注意，卻不知為何選擇在《澳門導報》刊載，「可能係專登想避開有人會話佢係咪想衝擊習近平思想等等」。目前鳳凰網有轉載此文，但國內無其他刊物刊載，所以在國內不會造成震動。

資深評論員劉銳紹（夫子）則指，溫家寶現在在中國政壇已無影響力，「我唔係咁相信係溫家寶直接透過啲咩嘢渠道，攞篇文章走嚟喺港澳登，而且係有意要帶出啲咩嘢」。過去當然有，但好少，但性質並非要藉機發炮。

劉並指出，這篇文章引發聯想，但這個聯想不一定是主流，眼前很難單靠一篇文章就看到有何動向，仍需要持續觀察，如看一段時間後會否有其他文章，或其他人物有語意相關或引人聯想的文章或行動出現，尤其現在開始至明年二十大（一般換屆或中全會等大會均在10月左右舉行）前，也就是新領導班子換屆及習近平尋求連任之時。

《蘋果》記者／《澳門導報》

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