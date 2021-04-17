國務院前總理溫家寶於今年清明節前夕，撰文追憶去年12月離世的母親，字裏行間提到「我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家」，在當前形勢下有此番言論，令人不禁有多番聯想。事實上，溫家寶過去不時發表一些引發爭議的言論，他公開地認同普世價值，亦曾被質疑是中共內部鬥爭激烈的外部表現。

被指是改革派的他，是當年中共高官中罕見提出要接受普世價值的人，但這些都是在做「政治騷」？是真情？或是虛意？想在歷史上樹立改革形象？

// 民主、法制、自由、人權、平等、博愛等等，這不是資本主義所特有的，這是全世界在漫長的歷史過程中共同形成的文明成果，也是人類共同追求的價值觀。// ~2007年全國人大會議閉幕後會見記者

//要推進政治體制改革，包括完善選舉制度，讓國家權力真正屬於人民，服務於人民；要健全法律，依法治國；要讓政府接受媒體和人民的監督。// ~2008年接受CNN訪問

//沒有政治體制改革，經濟體制改革和現代化建設就不可能成功；公平正義比太陽還要有光輝。// ~2010年全國人大會議政府工作報告

胡溫執政十年間，前總理溫家寶是中共常委中談論政改最多的領導人。他擔任總理後，截至2012年，他在全國人民代表大會上共做過8次政府工作報告，每次都談到政治體制改革。除了政改，更不只一次宣傳「公平」、「正義」。

他亦曾在CNN一篇專訪中提及，言論自由在任何國家都不可或缺，人民對民主及自由的渴望和需要是不可抗拒的。對此，專欄作家莫之許曾表示，不管溫家寶提多少次政治改革，內容依然沒超越1988年中共十三大政治報告範疇，沒任何突破性內容，沒實質性作用，所以只是比較開明的政治想法而已，無法真正實行。

《紐約時報》／BBC中文網／美國之音／《蘋果》資料室

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