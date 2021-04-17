本月初到台灣周邊海域以至西太平洋進行訓練的解放軍「遼寧號」航空母艦，有傳近日在海南島東方外海距離三亞港約290公里處「原地」停留近一天。有指這是因為該艘已下水三十多年的柴油動力航母，續航力不如美軍，但有軍事專家認為目前沒有明確訊息支持「機械故障」的說法。

或進行殲-15起降訓練

近日網上流傳衞星照片，指4月12日中國「遼寧號」等艦艇在距離海南三亞約290公里處外海原地停留一整天。台灣軍事專家吳明傑出席政論節目時稱，遼寧號下水已三十多年，重要動力來源靠艦上約八具舊型蒸氣鍋爐燒重油，發航要啟動至少10小時熱機，長天數運行中其動力系統確實存在風險，有可能發生故障，但也不排除在此海域進行艦載機的殲-15的起降訓練。

《亞太防務雜誌》總編輯鄭繼文接受自由亞洲電台訪問時稱，遼寧號這次是「機械故障」或「定點停靠」之說都只是外界臆測，沒有證據可佐證。如果遼寧號只是出現簡單故障，只要排除就可以低速航行。「雖然不尋常，後續似乎也無法證明大陸有派拖駁船或相關輔助艦去配合行動。」他謂未來遼寧艦的動向值得關注：「是不是會與三亞港停泊的山東艦進行海上編隊，共同執行海上訓練任務？這樣的話，是第一次有雙航母架構這樣的態勢，對中共海軍發展來講是很重要的里程碑。」

自由亞洲電台