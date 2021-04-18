美日「合縱」對抗北京，聯手力保台灣安全，已引起日本國內關注。美國總統拜登與日本首相菅義偉舉行日美領袖會談後發表聯合聲明，首次提及台灣，日本大部份報章今日頭版頭條幾乎都是「台灣」，就連內頁也作大篇幅報。對此現象，日本學者小笠原欣幸在Facebook貼文表示：「我個人沒看過台灣佔這麼大的版面」。

小笠原欣幸在貼文附上一張日本4份報紙頭版照片，包括《讀賣新聞》、《產經新聞》、《朝日新聞》及《每日新聞》，均以頭版頭條報道美日聯合聲明中提及台灣。

小笠原欣幸寫道：「今天日本報紙的頭條都是「台灣」！不只是頭版，裏面大幅度報道都圍繞台灣，我個人沒看過台灣佔這麼大的版面，顯現日美共同聲明包含台灣的重要性。」

拜登與菅義偉舉行峯會後發表聯合聲明，就台灣、釣魚台、香港、新疆及南海等問題表達關切，當中特別強調台灣海峽和平與安定重要性同時，推動和平解決兩岸問題。這是繼1969年時任日本首相佐藤榮作與美國總統尼克遜（Richard Nixon）會面以來，日美再度在領袖會談聯合聲明中載明台灣，同時也是從1972年日本與中國建交以來的首度。

63歲的小笠原欣幸是日本政治學者，目前擔任東京外國語大學綜合國際學研究院教授，專研比較政治學、台灣政治研究，曾擔任日本台灣學會理事等職位。

中央社

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