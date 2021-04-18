（更新：內容）台灣國發會今天證實，香港影帝黃秋生去年申請就業金卡已經核准，有效期最多為3年。按規定，黃秋生在金卡效期內在台灣工作，無須事前申請，停留時間也無限制，而且在台灣可享有減免所得稅優惠及參加全民健保。台灣《蘋果新聞網》指出，黃秋生目前在台灣接受隔離，預計在台灣留到6月，暑假前得回到香港演出舞台劇。

台灣的就業金卡是由中央、勞動部、外交部及內政部移民署共同核發，黃秋生在演藝圈有特殊成就而獲批，他的審批時間約花了2個月，不過，他的助理沒有就業金卡，所以無法同行，黃秋生是隻身前往台灣。

獲批就業金卡有着各種好處，包括毋須受一定僱主聘僱，受僱前不用向當局申請，享有所得稅優惠，直系親屬探親簽證停留期間放寬為最長1年，配偶及未成年子女可申請依親在台居留，就業金卡持卡人及其配偶、未成年子女及年滿20歲但無法自理的子女，可以在居留滿半年後申請全民健保。

黃秋生3月完成台灣LINE TV的真人騷節目《開着餐車交朋友》後返回香港，1個月後他又再到台灣，目前現正隔離中，隔離後他將會開始為《開着餐車交朋友》第2季拍攝，預計4月底開始，但目前合作的主持人選尚未知。

至於外傳香港藝人杜汶澤也在去年底申請台灣的就業金卡，國發會表示由於今日是假日，而且申請人數眾多，無法完全確認，將會在確認後再對外公佈。

台灣《蘋果新聞網》

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