【傳開綠燈】內地近期為推動全民接種疫苗，採取多樣措施，但內地民眾對國產疫苗的信心始終不大。據美媒引述消息指，中國或將在今年7月前批准德國的BioNTech疫苗在國內銷售，相比一眾仍未獲世衞授權的國產疫苗，中方對BioNTech疫苗開綠燈的舉動或成國內民眾的好消息。

據《華爾街日報》引述消息人士指，中方官員過去其實一直在審視德國醫藥公司BioNTech和美國輝瑞藥廠聯合研發的BioNTech疫苗臨床試驗數據，並預計將在今年7月前准許在國內銷售該疫苗。事實上，德國BioNTech早在去年12月已同意與上海復星醫藥集團合作，今年為中國提供一億劑疫苗。據該消息人士指，有關時間表是與當局私下討論的初步結論，確切審批時間尚未落實，會取決於中國疫苗在外國的審批情況，相信有關決定一定程度受政治影響。據世衞資料顯示，科興及國藥（北京生物製品研究所）兩款國產疫苗目前正接受世衞的審查，預料最快本月底可得知審查結果，決定是否給予兩者緊急使用授權。而BioNTech疫苗則是最早獲世衞認可的疫苗之一，早在去年底已獲世衞授權。

德國BioNTech指，正努力準備在當局批准後向中國供貨，但上海復星、國家衞健委和藥品監督管理局暫未回應事件。商界一直均希望中方承認海外研發的疫苗，以便利商務旅行。上海美國商會指，BioNTech疫苗在全球獲較多國家承認，自去年12月已經提出希望中方認可BioNTech疫苗。

內地現在正積極推動全民接種疫苗。上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏昨日亦指，全國疫苗接種率已達12.2%，居於全球第八位，上海的接種劑量更已突破1,000萬劑。另據國家衞健委昨日最新數據顯示，全國至今已有逾1.87億劑次的疫苗已被接種，不過這與官方定下的6月底前為全國約四成人口、即約5.6億人接種疫苗的目標尚有距離。

內地目前獲准上市的國產疫苗有四種，分別是科興、國藥（北京生物製品研究所及武漢生物製品研究所兩款）的滅活疫苗，以及康希諾的腺病毒載體疫苗，另有一款由重慶智飛生物研發的重組新冠疫苗則僅獲准緊急使用。而國內民眾普遍所接種的，則以國產滅活疫苗為主。

高福曾認「防護力不高」

然而，這些國產疫苗的第三期臨床數據在仍未獲國際醫學期刊審查及世衞授權下，國內民眾對其信心始終不大。中國疾控中心主任高福在本月10日的一場研討會上，就曾承認國產疫苗「防護力並不高」，有外媒當時形容這是中國罕見承認國產疫苗「有缺陷」。事實上，當BioNTech或獲准在內地接種的消息傳出後，許多內地網友均表示若能選擇，即使自費也希望接種進口疫苗。

華爾街日報/界面新聞/微博