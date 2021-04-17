今年是中共建黨100周年，全國鋪天蓋地紅色主題活動，即使出外旅行亦要以愛國愛黨為主題，中共文化和旅遊部推出百條紅色旅遊路線。交通運輸方面亦緊隨黨的步伐，南方航空推出客制化的紅色旅行團；鐵路部門則推出「熊貓專列」，讓乘客在列車上體驗移動紅色課堂。

上月底，中共中央召開2021年新聞發佈會，介紹共產黨成立100周年慶祝活動情況，文化和旅遊部部長胡和平表示，將推出「建黨百年紅色旅遊百條精品路線」。適逢五一小長假即將到來，全國各地推出一系列紅色旅遊活動，主旨為愛國教育，以中共戰爭時期的紀念地、標誌物為載體，以其歷史、事蹟和精神為內涵。月初，四川啟動紅色旅遊年，發佈11條紅色旅遊精品路線、40個紅色旅遊經典景點、17項紅色文化活動。廣州當局近日亦編制《紅色文化傳承弘揚示範區發展規劃》，提出全市共有115處紅色史蹟，列為「不可移動文物」，將會加強活化利用。

專人規劃路線 包辦行程

在網上，多個旅遊網站如攜程、飛豬、去哪兒等，亦有大量「紅色旅遊路線」上架，包括「革命搖籃井岡山三天遊」，其中攜程網更在當眼位置擺放紅色旅遊產品專欄。中國南方航空亦分一杯羹，近日宣佈推出紅色旅遊定制服務，專人規劃路線，「一口價」包辦全部行程，且機位優先保障，目前已推出「南昌、井岡山、瑞金三天遊」等多條紅色旅遊路線。

全國各地鐵路部門也推出「紅色專列」，上月底，首班「井岡山會師專列」開出，在井岡山車站候車廳內，集合數百名穿着紅軍裝的遊客，他們登上窗花貼滿革命故事的專屬列車，展開九天紅色之旅，跨越湘贛閩三省，遊覽「重點紅色旅遊景區 」包括井岡山、興國、瑞金、韶山、福州等地。本月9日，四川亦開出首班「熊貓專列」，252名遊客在四川成都上車，沿成昆鐵路前往攀枝花，為期四天三夜，參觀攀枝花英雄紀念碑、二灘水電站、兩江三橋觀景台等，「感受攀枝花市的發展與壯大」。

推熊貓專列「感受祖國」

專列設有名為「熊貓樂園」的多功能娛樂車，讓遊客在列車上欣賞紅色故事會、紅劇演播、紅歌薈萃、手風琴表演等紅色文娛活動，傳遞紅色精神。當局表示開設「熊貓專列」，目的是讓遊客們「重溫激情歲月，感受祖國變化，激勵大家繼續弘揚革命光榮傳統」，本月下旬將陸續開發新路線，向重慶及貴州等方向前進。

從2004年開始，全國瘋狂催谷紅色旅遊，參加人次也從1.4億增長到14.1億，根據官方統計，疫情爆發前，被視為革命聖地之一的陝西延安，2019年接待遊客達7,300多萬人次，被稱為中共革命根據地的江西井岡山，人口僅17萬，2019年接待遊客1,932萬人次，旅遊收益達160億元人民幣（約191億港元）。日本經濟新聞分析，武漢肺炎疫情切斷海外旅遊人潮，中共致力鼓勵紅色旅遊，不但能刺激經濟，吹捧中共先賢奮鬥，亦能增強中共領導權威，有一石二鳥之效。

中新社／日本經濟新聞