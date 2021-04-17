在國產疫苗仍未獲國際學術期刊證實其效用下，內地民眾對國產疫苗信心不大，由全國接種率不高可見端倪。深圳有網民近日在微博披露，其任邊檢民警的28歲弟弟早前接種國藥疫苗後，上月24日突然腦出血入院，終延至上周四（15日）不治。

帖文遭大批清除

據網民「山下花野子」上周四在微博指，其弟弟本身沒病史，自1月11日及2月8日接種兩針國藥集團（北京生物製品研究所）滅活疫苗後，便出現疲勞、皮下出血，牙齦出血等症狀，其後3月24日突然腦出血需緊急送院，檢查發現其「血小板為零」，並在深切治療部昏迷了十多天，上周四不幸離世。他在帖文質問：「為甚麼接種疫苗會引起再生障礙性貧血？請你們給家屬一個交代。」

「山下花野子」較早前發帖指，曾接到當局電話「希望我注意影響」，但他當時強調：「一我沒有造謠，二我作為家屬提出疑問，需要解答，我沒有要與國家政府作對，我要給弟弟討個公道，一個好好的人到底是怎麼沒的？」不過，「山下花野子」的大部份帖文昨日遭大批清除，僅留下昨日凌晨一則要求「有打過滅活疫苗出現血小板減少的人聯絡我」帖文，又叮囑網民不要將他推上熱點。本報記者曾嘗試聯絡「山下花野子」，截稿前未獲回應。

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