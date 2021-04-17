受武漢肺炎疫情影響，巿民只能留在境內旅遊，隨著疫情緩和，出現「爆發式出遊」，今年五一假期（5月1日至5日）更被冠以「史上最熱五一黃金周」。五一假期的全國鐵路火車票昨天開賣，但大量旅客登入搶票，導致官方網站及手機應用程式系統崩潰。此外，有數據顯示不少經濟艙機位售罄。

全國鐵路車票規定預售期為15天，所以4月30日的車票前天開售，五一當天的車票則昨天開售，由於大量旅客登入，前天上午開始系統當機，包括無法接收驗證碼、提交定單失敗等，還有不少用戶無法登入官方網站及手機應用程式。鐵路部門表示由於旅客操作頻繁 ，還有旅遊平台搶票，導致系統短暫停擺，現在已恢復正常，不過4月30日的熱門線路如北京前往成都、長沙、西安、杭州等方向已被秒殺，不少搶票失敗的網民表示「每逢佳節必崩潰」。

經濟艙機票售罄

多個網上旅遊平台發佈多項「五一」預訂數據，已有經濟艙機票售罄的情況出現，「去哪兒」平台上，北京來往三亞的部份航班，目前只剩下過萬元的商務艙機位。「攜程」上周四發佈「五一假期國內出遊消費」預測報告，顯示平台五一檔期機票、酒店、門票定單量，較2019年同期分別增長23%、43%、114%，預計境內遊旅客突破兩億人次，有望創歷史新高。

每日經濟新聞