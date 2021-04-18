中國與南韓於泡菜、韓服等文化方面的正統性爭論，讓南韓人反中情緒高昂，稍有風吹草動都引起南韓人強烈反應。在南韓首爾東邊的江原道計劃興建中國文化城，亦觸動南韓網民的神經，在青瓦台網站上月底出現請願書要求取消建設方案，截止4月18日下午3時已有59.5萬人連署，而根據規定，聯署人數多過20萬，政府必須回應。

聯署於上月29日開始，到4月28日結束。發起人指，難以理解為何要在南韓的土地上建立一個小中國宣揚中國文化，他批評有中國企業歪曲南韓歷史，破壞南韓泡菜及韓服等文化，所以堅決反對把南韓土地讓給中國。發起人亦反對在江原道首府春川巿興建酒店，擔心會破壞巿內遺迹，建設計劃會讓韓國歷史永遠深埋地下。

根據《YTN》報道，江原道知事崔文洵對此表示，江原道建設方案是私人企業投資，就他所知並非要建立讓中國人集體居住的場所，也不會影響到地下埋藏的古物。江原道政府也透露，這項涉及120萬平方公呎土地的建設計劃，主要是打造韓國流行樂博物館等旅遊觀光設施，並不是所謂的中國文化城。江原道官員說，目前私人企業的建設方案還處於基本規劃階段。

但《韓國經濟新聞》早前報道，建設計劃早於疫情前已規劃，是將中國旅遊需求和韓國文化結合起來的大型綜合旅遊構想，原計劃包括興建中國傳統街道、園林、少林寺、小吃街以及韓流影像主題公園，並於2022年竣工，其後改名為韓中文化城。

《江原道日報》上月23日報道，韓中文化城原名稱是「中國綜合文化城」，是為了紀念2022年韓中建交30周年而建，但為了避免民眾反對，所以將其改名。

綜合報道

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