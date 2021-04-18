台灣中央氣象局公佈，晚上10時許發生兩次強烈地震，前後相隔約3分鐘。第一次地震發生在晚上10時11分，強度為5.8級，震源深度15公里；第二次地震則在10時14分，強度為6.2級，震源深度為20.2公里。震央均是在花蓮縣壽豐鄉，台灣北部、台中民眾均稱感受到強烈震動，連震長達1分鐘，搖晃幅度相當大，令人頭暈想吐；對岸福建浙江有網民也表示有震感。香港天文台錄得花蓮的6.2級地震，並接獲市民報告表示感到地震，天文台正在分析。

受地震影響，台北捷運車廂有劇烈搖晃，中和蘆洲線一度停駛，不過暫停後已重新啟動。至於機場捷運目前「全線停駛中」，高鐵則未受地震影響。

新竹震度為3級，身處當地的港人Sammi對《蘋果》表示，地震發生時感到先左右、再上下搖晃，室內的燈飾、擺設均在震動，這次地震震動的時間相當之長，好像一直沒有停，「嚇到我擸袋準備衝出門口」。

在彰化市這兩宗地震的強度都達4級，住宅內的吊燈搖晃，民眾紛紛奪門而出，表示震動很可怕，又指已有好幾年不曾感受到這樣的劇烈搖晃；亦有餐廳員工與顧客逃到戶外，直呼：「嚇死人了！」

中央氣象局指出，兩次地震最大震度均是位於花蓮，最強震度在花蓮縣壽豐鄉水璉村，強度為「6弱」級（搖晃劇烈以致站立困難，大量傢俱大幅移動或翻倒），花蓮、南投、台中、宜蘭、台東等地則錄得4級，台北、新北、桃園、新竹、高雄等地則錄得3級，有民眾稱在台北感到極明顯搖晃，民眾手機則收到國家級警報。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，連續兩次5.8和6.2級地震，已經算是蠻大的地震，未來兩周內不排除再發生5級以上的餘震。

有網民指出，10時11分時感到震動，原以為震動停止，但3分鐘後再次搖晃，並稱第二次地震「搖晃程度更加明顯，整個搖晃過程長達1分鐘」。

不少網民在討論區講述震感：「高雄有感，頭好暈！」「我以為我頭暈，坐着頭都在暈……」「好大力喔！我在一樓都有感覺！」「基隆有感！」「彰化超有感！」「台中很晃……」「苗栗有感覺」。

綜合報道

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