（新增內容）前年反修例運動期間，民陣發起8月18日維園「流水式集會」。法庭對壹傳媒集團創辦人黎智英、李柱銘等共9名民主派人士判刑8到18個月不等。 《人民日報》周日（18日）在A3要聞版刊登題為〈正義審判不容外部勢力指手劃腳〉的文章，點名指「亂港分子」黎智英、李柱銘及何俊仁等9人被依法定罪，形容為「公道正義的體現」，指一些西方國家人士以所謂人權、民主之名「攻擊正義審判」，「表白其依然給反中亂港分子撐腰的狂傲態度，公然暴露其違背國際法和國際關係基本準則、粗暴干涉中國內政的本質」，重申香港事務屬中國內政，任何外國勢力無權干涉。

該文章稱，香港國安法開啟了香港由亂及治的重大轉折，「完善香港特別行政區選舉制度優化和發展了香港特別行政區的民主制度，為確保『一國兩制』實踐行穩致遠和維護香港長治久安提供了制度性保障。將黎智英、李柱銘、何俊仁等長期禍害香港、危害國家的反中亂港頭目繩之以法，是法治的必然要求，也是香港民眾的共同期盼。」

文章又表示，西方國家「完全無視中國政府和中國香港特別行政區政府嚴格依照基本法處理香港事務的基本事實，公然插手干預中國香港的司法活動，無疑是對國際公認的法治精神的褻瀆，是對香港司法獨立的破壞。尤其值得注意的是，少數西方國家一些人在香港暴徒橫行導致社會民生遭受重創之時歡呼雀躍，卻在香港開啟由亂及治的新局面之時『憂心忡忡』。這種極其不正常的心理，正說明他們見不得香港好、不想讓香港治，把香港當作棋子遏制中國發展的險惡用心。」

文章最後強調：「涉港問題如同一面鏡子，照出了少數西方國家的怪象：懷着殖民主義情結，死守強權政治和霸權主義範式，沉溺於冷戰思維的那些人，挖空心思釀造散發酸腐氣息的舊酒，不知羞恥地上演新瓶裝舊酒的『老把戲』。他們不明白，對中國內政和香港特別行政區事務橫加干涉的惡劣行徑，只會激發包括香港同胞在內的全體中國人民同仇敵愾、維護香港長期繁榮穩定的堅定意志。」

外交部駐港公署發言人亦稱，對美國、英國及歐盟政客要求特區法院釋放黎智英、李柱銘等的做法表示強烈不滿和堅決反對，強調「這是對特區法治與國際法治的雙重褻瀆與踐踏......一些外國干預勢力常把法治掛在嘴邊，卻一再將違法犯罪分子美化為『民主鬥士』，阻撓特區司法機關依法辦案，將政治操弄置於特區法律之上。他們假仁假義地表示『要與香港人民站在一起』，卻無視特區主流民意，一再損害特區法治與繁榮穩定，實際上站在了香港人民的對立面。」

發言人又說，這些西方政客「言必稱維護國際規則，卻一再踐踏國際法與國際關係基本準則，肆意插手香港事務與中國內政，充分暴露出其對國際規則合則用、不合則棄的雙重標準」，並敦促有關國家恪守不干涉內政等國際法原則和國際關係基本準則，「任何干預和施壓都注定是徒勞的，只會搬起石頭砸自己的腳」。

黎智英、李柱銘與何俊仁等人被判刑後，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）的辦公室於上周五（16日）表示，香港泛民主派人士遭判徒刑不僅侵犯香港的基本自由，亦影響歐盟和中國的關係。

《人民日報》／中央社

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