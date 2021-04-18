台灣近日出現旱情，卻意外令一塊有將近300年歷史的墓碑重見天日。有指，南投縣日月潭近日水位節節下降，潭底變成一片大草原，意外發現一塊墓碑浮出水面，上面的碑誌時間為乾隆年間，亦即有將近300年歷史。超強颱風舒力基持續接近台灣，嘉義山區今日出現零星雨勢，當地水庫至今仍未見有進賬。

Facebook粉專「日月潭一等高」管理員貼文表示：「有網友跟哥分享了一個驚奇事，說他今天（17日）去日月潭的岸邊觀光，發現了一個275年前的古蹟」，整塊墓碑底部已斷裂，並未連結墓地，上面時間寫着「乾隆丙寅年修」，從網上找年曆查，確認是乾隆11年，也就是公元1746年。

網上流傳照片顯示，墓碑位於日月潭西側、大竹湖步道附近。墓碑上的顯考位置寫着「蔡公謹天碑佳城」，由「陽男子孫立石」，祖籍堂號為「永屯（廣西省）」。有網民協助調查發現「佳城」意思是「墓碑」，有網民表示：「275前再次修造，可能是撿骨（執骨）過再次安葬」。

粉專管理者李先生表示，他自己沒看過類似墓碑，有網民分析可能是早年有人葬在潭底，直到日月潭水社壩建好後，湖水淹沒墓地，直到近日缺水才重見天日。不過，也有網民認為，可能墓碑原本是廢棄物，被人偷偷隨意丟棄到日月潭。

地方史學家、日月潭土地正義學會會長黃進昇研判，墓碑上的先人，可能是清朝時期第一批來開墾的漢人，開墾時間約莫在雍正年間。由於日月潭當地黃姓後代子孫佔大多數，現今資料未有蔡姓家族史料，目前已難以查證墓碑的由來。

超強颱風舒力基持續接近台灣，為嘉義縣山區帶來零星雨勢。嘉義縣仁義潭水庫所在的番路鄉今天下午也天降甘霖，但一下就停了，讓當地農民形容像雨勢「像漏尿」，大嘆跟沒下過雨差不多。

嘉義氣象站張技佐表示，截至今天下午5時，分別在阿里山鄉錄得3.5毫米雨量，阿里山新美國國小也是只有3.5毫米，阿里山國小5.5毫米，阿里山里佳3毫米。張技佐表示，目前雨水量極小，無法解決乾旱問題，不過颱風越接近，會有午後熱對流，在風勢助長下，希望水氣夠，還有4天機會，預測22日舒力基颱風最接近台灣，看屆時會否為仁義潭和曾文水庫帶來水量。

台灣《蘋果新聞網》

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