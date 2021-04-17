剛在上海結束三天閉門行程的美國總統氣候問題特使克里，前晚透過視像與身在北京的國務院副總理韓正會晤。韓正歡迎拜登政府重返《巴黎協定》，表示中方重視與美開展應對氣候變化對話合作。但有分析指，中國國家主席習近平搶在美國總統拜登本周主持線上氣候峯會之前，先行與法德首腦舉行視像峯會，似乎與美國互別苗頭。

新華社報道，韓正透過視像會晤對克里稱，中方願與美方發揮各自優勢，保持對話合作，與各方共同推進落實《巴黎協定》。克里則表示，應對氣候變化問題美中合作至關重要，美方願與中方加強溝通，深化合作，加緊落實《巴黎協定》目標。韓正未有明言，習近平會否親自出席拜登將在本周四（22日）主持、有四十多國領袖參與的線上氣候峯會，但外交部副部長樂玉成接受美聯社訪問稱，中方計劃在該峯會發出「正面信息」。

中歐被指搶飲峯會頭啖湯

法國《世界報》報道指，已答應美國出席氣候峯會的法國總統馬克龍和德國總理默克爾，前天與習近平舉行三國領袖視像峯會，並把氣候變化列為頭號議題，給外界感覺歐中搶先一步舉行氣候峯會，似乎與美國互別苗頭。不過，愛麗舍宮只是簡單地形容這是一次「視像會議」，是與氣候問題重大相關的法中德三國之間的「常態性對話」。

新華社/法廣網