美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）本月14日訪問中國，與中國氣候變化事務特使解振華在上海閉門會談討論氣候危機，周六（17日）轉赴南韓。中國生態環境部於周日（18日）發佈《中美應對氣候危機聯合聲明》，強調美中兩國將致力於互相合作，並與其他國家共同解決氣候危機，而兩國均期待於周四（22日）至周五（23日）由美國主辦的領導人氣候峯會。

聲明表示，雙方回顧《巴黎協定》第二條的目的，在於全球平均氣溫上升應控制在低於攝氏2度之內，並努力限制在攝氏1.5度之內，美中雙方承諾繼續作出努力，包括在巴黎協定框架下21世紀20年代採取提高力度的強化行動，以實現上述目標，又指兩國均期待周四（22日）至周五（23日）由美國主辦的領導人氣候峯會，並認同峯會關於在本年11月的格拉斯哥聯合國氣候公約第26次締約方大會前，提高包括減緩、適應和支持的全球氣候雄心的目標。

聲明續指，中美將採取其他近期行動，為解決氣候危機進一步作出貢獻，包括在格拉斯哥聯合國氣候公約第26次締約方大會之前，制定各自旨在實現碳中和或溫室氣體淨零排放的長期戰略；採取適當行動，盡可能擴大國際投融資支持發展中國家從高碳化石能源向綠色、低碳和可再生能源轉型。

另外，中美將在聯合國氣候公約第26次締約方大會前及其後，繼續討論21世紀20年代的具體減排行動，旨在使與巴黎協定相符的溫升限制目標可以實現，包括工業和電力領域脫碳、增加部署可再生能源、綠色和氣候韌性農業、節能建築、綠色低碳交通、關於甲烷等非二氧化碳溫室氣體排放合作、關於國際航空和航海活動排放合作等。

澎湃新聞／台灣《蘋果新聞網》

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