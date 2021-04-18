2020年6月因「顛覆國家政權」罪成被判囚4年的中國維權律師余文生，原來至今仍被剝奪與家人通信等權利。其妻子許艷和余文生的哥哥本月15日曾一同前往江蘇南京監獄，並透過視像探望余文生。許艷事後在Twitter發文稱，余文生剛被送進監獄時，曾遭到群毆，至今仍然被剝奪通信等權利。

據悉，許艷這次透過視像探監，長約30分鐘。許艷指，南京監獄曾帶余文生到醫院看骨科和神經外科。骨科醫生說，手顫抖是因受到外傷，神經受損所致。余文生被安排到老年監區，裏面全是65歲以上老弱病殘者，還有乙肝病人，是不運動的老年監區，余文生認為這是對他的虐待，要求調監區。

許艷又表示，余文生「至今入監已近3個月了，但仍然不讓他買東西，不提供紙筆，看書也不自由，至今沒有得到親情電話。」前日，許豔給南京監獄郵寄了對余文生律師住院治療申請書、保外就醫申請書、一月一次探視權申請書、調監區申請書，要求南京監獄幫助慎重考慮並給予同意決定。她已計劃下月帶兒子一起去探監，希望南京監獄和有關部門，從未成年人角度考慮允許探監。

許艷上月15日曾探望在江蘇南京服刑的余文生，事後指丈夫目前應付日常生活也有困難，促請當局容許他取保就醫。許艷曾透過Twitter發放影片，指余文生的右手除了不能寫字，吃飯時他的右手無法用筷子夾食物。脫掉的四顆牙齒仍然未有得到治療。

Twitter

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