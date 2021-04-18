博鰲亞洲論壇2021年年會於今日開始至21日在海南博鰲舉行。今日上午，博鰲亞洲論壇秘書長李保東發表報告，預測今年亞洲經濟將出現恢復性增長，經濟增速有望達到6.5%以上，亞洲將成為全球可持續復蘇的重要引擎。

今日公佈的兩份報告分別是《亞洲經濟前景及一體化進程》和《可持續發展的亞洲與世界》，報告指出，受疫情影響，亞洲經濟去年出現60年來首次負增長，但總體表現韌性非常強，中國是唯一在2020年實現經濟正增長的全球主要經濟體，亞洲在加強疫情防控、保持產業鏈、供應鏈暢通穩定、促進貿易與投資方面發揮着重要的作用，是多邊主義的穩定器。

對於報告的數字，李保東認為是一個「非常可喜的數字」，指亞洲市場將進一步擴大，為世界經濟創造巨大需求。隨着亞洲在全球最早穩定疫情，恢復生產，預計今年亞洲經濟復蘇的步伐將會提速。

李保東亦在記者會上公佈今年博鰲亞洲論壇的情況，指目前年會安排約63場活動，其中包括3場發佈會、44場論壇、4場對話會及7場圓桌會等，並稱今年年會共有40位政要和前政要、74位部長級高級官員和前官員、29位國際和地區組織負責人以及27位駐華使節參與，合共超過2,600人。

不過，對於外界關注中國哪位領導人會出席論壇，李保東則未有透露口風。

李保東又稱，此次年會舉辦有利中國—東盟「一帶一路」倡議與《東盟互聯互通總體規劃2025》，以及歐亞經濟聯盟建設等全球的互聯互通倡議的銜接對接，對於區域經貿合作，疫情後的區域經貿發展有重要意義，尤其去年11月簽署的RCEP正加緊落實生效，將與CPTPP一起促進亞洲貿易投資自由化、便利化。

新華社

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