台灣空軍兩架F-5E戰機早前在屏東外海擦撞墜海，其中一架戰機的機師潘穎諄遺體，今早被搜救人員在屏東滿州鄉南仁漁港周邊礁岩縫處尋回。

台灣空軍台東志航基地政戰主任吳榮華，接受台灣《蘋果》電話訪問時表示，已接獲通報，正派員前往確認。據了解，軍方已派出直升機前往現場，預計先將遺體接回到台東志航基地，再由專車送往台東殯儀館，目前軍方已聯繫潘穎諄的家屬，並請台東殯儀館空出禮廳做好相關後事的準備。

事發於今年3月22日，2架F-5E戰機在屏東牡丹鄉旭海海域上空擦撞墜海後，其中機師羅尚樺的駕駛座椅緊急彈射，導致其頭部外傷顱內出血死亡，潘穎諄則墮海失蹤。

大陸沙塵暴襲台北部

大陸華北沙塵暴襲台，今日更隨東北季候風增強而惡化，北部首當其衝。今早7時，台北、新北、基隆及桃園（簡稱：北北基桃）已有5處的空氣質素達到對所有族群健康均有害的「紅害」等級，至上午8時，更增至24處，北北基桃除了4處為次一級的「橘警」外，其他測站均達對全民健康均有影響的「紅害」等級。

台灣環保署監資處長張順欽表示，今天是今年台灣北部空氣質素最糟的一天，主要是大陸境外污染物造成，也是今年大陸沙塵暴影響台灣空氣質素最嚴重的一次。

台人工增雨抗對旱情

台灣旱情持續。據水利署資料，目前全台21座水庫中，高達18座蓄水量低於50%，其中有10個低於20%，中部最大的德基蓄水庫更只剩4%、僅745萬立方公尺，昨天再下降0.26%，成為歷來最低。

王藝峰表示，今天的天氣有適合人工增雨的條件，已預備今下午進行人工增雨措施。

台灣《蘋果新聞網》／ 中央社

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