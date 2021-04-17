北京海淀區人民法院對兩宗西班牙跨境電訊詐騙案宣判。兩案被告均為台籍嫌犯，共計46人，最重被判13年監禁。對此，台灣陸委會昨表示，對於跨境電訊犯罪的處理，台方向來主張應透過各方合作共同打擊，並將相關涉案人，帶回台灣依法審判。

46名台灣人早年藏身西班牙，冒充公安等人員對大陸和香港居民進行電騙。北京海淀區法院前日對兩宗案進行一審，所有被告罪名成立，判刑4年半至13年不等，並處罰金。根據法院公告，盧俊銘等35人2016年10月至12月期間，在西班牙利用電訊網絡，冒充電訊、公安局人員等身份，虛構被害人因個人訊息洩露而涉嫌犯罪等事實，以需要接受審查、資產保全等為名，先後騙取66名被害人款項共440萬元人民幣（下同，524萬港元），判處盧俊銘等七名主犯10年至13年不等刑罰，林育慶等28名從犯被處4年半至8年不等刑罰。另外，蔡維晉等11人也先後騙取10名被害人款項321萬元人民幣（約383萬港元），蔡維晉等被判刑5年至10年不等刑罰。

陸委會籲回台審判

陸委會昨指，對大陸法院的宣判，應為台籍被告的各項司法權益給予保障，也應依《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，給予家屬探視的便利。陸委會呼籲陸方，雙方應在既有基礎上合作，共同打擊跨境電訊詐騙犯罪，從源頭徹底瓦解犯罪集團，保障兩岸人民權益福祉。

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