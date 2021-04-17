國務院前總理溫家寶今年追憶亡母，撰寫〈我的母親〉，於3月25日至4月15日分4期在《澳門導報》上連載。文章提及溫母楊志雲的背景和性格，又憶起母親對自己的身教，令溫家寶懂得「不是自己錢一分不能要的道理」。文中亦有提及父親溫剛文革時受難的情形，形容父親一生艱辛、坎坷，沒有逃脫政治漩渦，但得到母親理解和體諒，令二人能相濡以沫75載。

文章首篇講述楊志雲的前半生，她於1921年12月12日在天津宜興埠出生，「媽媽生在苦難的時間和苦難的地方。」她童年時，家鄉已是窮苦不堪、民不聊生。1936年，溫家寶45歲的外公病逝，緊接着日軍侵華，16歲的楊志雲在戰亂中，與擔任小學教師的溫家寶父親溫剛相戀結婚，1938年便誕下長子光華，惟僅1歲便不幸夭折，4年後再生下溫家寶。1949年，溫家寶外婆也離世。

溫家寶又引述母親的學生回憶上學時的點滴，側面書寫母親腹有詩書，愛講故事，而且要求學生自覺自律、注重道德品質，受到學生的尊重和惦念。他又提到母親同情窮人，對鄰里友善，即使在文革時受難，亦得到街坊同情，晚上沒人時撕去住所附近關於溫剛的大字報，「沒有一戶落井下石」。

楊志雲對兒子有嚴格要求，溫家寶試過在街上撿了一分錢，被楊志雲發現後邊打邊追問錢的來源，掃帚也因而打散。自此，溫家寶懂得不是自己錢，一分也不能要的道理，「幾十年，一次都沒違反過」。溫家寶又指母親從未攀附官員，即使兒子升遷，她沒向組織提過任何要求，也沒打着溫家寶母親的旗號給家裏辦過任何事情，父母一生全靠微薄的工資度日，死後沒留下任何財產和積蓄。

文章中亦描述溫剛文革時曾被批鬥，關在學校被監視居住，停發工資，常遭受野蠻的審訊和打罵，更試過被造反派一拳打腫臉部，眼睛腫得看不見東西，但其父親反而指着心口說：「小子，朝這兒打！」溫家寶慨嘆父親一生艱辛、坎坷，只希望活得太平，卻沒有逃脫政治的漩渦。

溫家寶又形容父親雖有些倔強，但常念及全家老小，能忍非常人所能忍的苦痛。沒事時，父親經常抄寫古詩詞或報刊中有意思的文章，以解惆悵之情。媽媽最能理解父親的內心感情，從不埋怨，反而對父親寬慰和體貼，令他們相濡以沫75載。

《澳門導報》電子報顯示，截至4月17日，除了第4篇文章因較遲發佈，點擊次數約2.6萬次，其餘3篇文章點擊次數皆超過3.2萬次，與報章內其他專欄比較，溫家寶文章的點擊次數可謂名列前茅。

《澳門導報》

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