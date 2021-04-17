陝西維權律師常瑋平的妻子陳紫娟在社交網站表示，收到公安局發出指常涉顛覆國家政權的逮捕通知書。陳昨發表聲明指，丈夫沒有任何犯罪行為，更談不上顛覆國家政權，認為寶雞市公安及檢察院涉濫用職權，要求立即釋放她的丈夫。

羈押所異常偏僻

陳紫娟在Twitter上載丈夫的逮捕通知書，由寶雞市公安局發出，指常瑋平涉嫌顛覆國家政權罪，4月7日被逮捕，現羈押在鳳縣看守所。這個罪名最嚴重是終身監禁，較一開始拘留常時對家屬說的煽動顛覆國家政權罪為重。陳批評，常被羈押的看守所，位於交通不便的秦嶺山區，律師需要乘高鐵或飛機到西安，再轉搭高鐵到寶雞，轉乘兩個小時20分鐘的大巴，才可抵達。這個案件卻是市公安局偵辦的案件，開庭要在中級法院以上，「安排在如此偏僻的看守所，可謂用心良苦」。陳紫娟的聲明指，常瑋平沒有任何犯罪行為，直指寶雞公安及檢察院涉濫用職權，「是徹頭徹尾的濫權和報復行為，家屬將就此提起控告」，並指對「司法機關的肆意妄為極為憤慨，要求檢察院立即糾正錯誤，釋放常瑋平」。

常瑋平前年12月與多名維權人士在廈門聚會討論時政，至去年1月因涉嫌煽動顛覆國家政權罪，遭監視居住，其後獲取保候審。去年10月常上載影片，透露在監視居住期間曾遭受酷刑，再度被指涉煽動顛覆國家政權罪遭捕。

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