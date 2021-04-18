中國官方不斷「狙擊」富商馬雲，繼中國市場監管總局本月10日就阿里（9988）涉及「濫用市場支配地位」罰款182億元人幣（下同，約216億港元）後，馬雲旗下螞蟻集團上周一（12日）第3度被中國4大金融監管機構約談。「路透」報道，馬雲實際掌控5成股份的「螞蟻」集團，正在研究讓馬雲售出股份、交出掌控權的方案；中國主管機關與該集團的會面上釋出訊號，此舉將有助於為北京審視其營運業務劃下界線。惟螞蟻集團否認考慮讓馬雲撤資退股。

路透引述消息人士說法，中國人民銀行、金融主管機構中國銀行保險監督管理委員會在1月到3月間，分別多次與馬雲、螞蟻會談，會上討論馬雲離開螞蟻的可能性。

其中一名消息人士說，螞蟻集團希望馬雲的持股能賣給該集團或者阿里巴巴集團控股公司的現有投資人，不要有任何外部實體介入。惟第二名與螞蟻集團有關連的消息人士表示，與主管機關討論期間，馬雲被告知不准他將股份賣給任何與他有密切關係的實體或個人，而是要他完全退出螞蟻集團；另一個選項就是馬雲將手上股權轉移給一名與政府有關連的中國投資人。

消息人士說，螞蟻集團的任何相關安排，都需要北京當局的點頭。螞蟻集團否認考慮讓馬雲撤資退股，發言人在聲明中說，從來沒有討論馬雲出售股權的事宜。

路透報道，上述消息人士說法，符合過去幾個月相關討論的進展時程。馬雲在2月初農曆年前與主管機關會面不只一次，而螞蟻集團在數月前着手研究馬雲退出的方案，並在接近3月中的一場會面上，向官方表示正在研究此事。

馬雲雖僅持有螞蟻約10%的股權，但是透過他掌握的杭州雲鉑、以及相關的杭州君翰、杭州君澳等公司，控制螞蟻50.5%的股份，握有實際控制權。消息人士說，馬雲退出螞蟻，將為該金融服務集團重新啟動公開上市計劃掃除障礙。

路透社

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