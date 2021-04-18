兩岸疫情最新數字：內地周六（17日）新增16宗確診個案，全部為境外輸入個案，分別是廣東4宗、陝西4宗、上海2宗、四川2宗，內蒙古、福建、河南及雲南各1宗，另外上海新增1宗境外輸入疑似個案。大陸累計確診90,499宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,072宗，死亡個案11宗。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏本月10日在重慶醫科大學出席專題講座，他表示全球武漢肺炎疫情致死率為約2%，強調「你如果不打疫苗，世界是不能開放，世界不開放，就會進入一個經濟危機，經濟危機要死很多人的，到時候死的都是窮人」。

湖北省咸寧市紀委周六（17日）發表通報，指3名黨員領導幹部因在疫情期間多次群聚打麻將而被開除公職處分，分別是通城縣人民政府原副縣長王斌、通城大溪國家濕地公園管理處原黨組書記劉志武及市經濟和信息化局原副縣級調研員陳娟挪，並強調這3宗個案反映出個別黨員領導幹部理想信念喪失，紀法底線失守，同時暴露出少數單位對黨員幹部和公職人員參與賭博問題不夠重視。

四川省新增2宗境外輸入個案，均由荷蘭輸入，其中1人是於本月1日乘飛機入境，另1人則於4月8日抵達；2人其後於周六（17日）確診。

國家衞健委網站／新浪新聞／環球網

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