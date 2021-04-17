內地一名男遊客本月9日在海南省三亞市一間餐廳用餐，其間點了蒜蓉錦繡大花龍蝦、海膽蒸蛋等6款菜式，質疑其中一款菜式海膽蒸蛋只有蛋沒有海膽，事後更遭一名女子威脅「小心走不掉」，事主在網上公開事件後引發關注，甚至連海南省長也稱會主動調查，惟事主一周後態度180度轉變，拍片聲稱向社會真心道歉，不求餐廳賠償，只望事件勿再發酵，但他未有透露道歉的原因。至於被投訴的餐廳，則繼續營業。

投訴的遊客15日在網上發佈一則道歉片段，聲稱自己喝了酒，借着酒膽向大家道歉。「我對不起全國的網友和媒體，在這個時候我不應該給國家添堵，不能給海南和三亞添堵。」他說自己不該抓着別人的錯誤不放，也不應該公開事件，遇到消費有爭議，應私下跟餐廳協商。

他還強調，他是真心道歉，不需要任何官方回覆，也不需要餐廳賠償。他覺得事情發生至今是因為自己太認真，他稱最初只是想求心理平衡，沒想到會演變成這樣。最後，他連說了三句對不起，希望事情不要再發酵。

不過，當事人隨後又刪除了道歉短片，他在電話中回應內媒記者時表示，自己道歉的對象是社會而不是餐廳，至於為甚麼發道歉短片，事件後續又如何解決，他都未沒有回答。

發佈道歉短片前，事主仍然在自己的網上平台評論事件，甚至對官方通報和媒體報道也一一回應。而最新一條動態中，事主寫着：「我道歉是向社會道歉，我還是我，堅持公平正義的我。」

涉事餐廳負責人早前受訪時指，他們有底氣保證在整個服務、食品生產加工以及對客戶問題處理的過程中，都沒有瑕疵，並指很可能會起訴該遊客，餐廳目前仍正常營業。

三亞市相關部門早前通報初步調查結果，稱未發現有海鮮調包、摻雜摻假等價格欺詐行為，又解釋由於當季本地海膽汁多肉少，與其他地區口味有差異，餐廳一般採用蒸蛋的方式供客人食用，目前網民期待一份更詳細的調查。

事件亦驚動省領導，本月12日，海南省長馮飛主動回應稱，將會深入調查，依法處置，及時回應社會的關切。

新浪微博／紅星新聞

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