久未公開露面的前總理溫家寶，近日撰文追憶去年底離世的母親，文章在澳門報章刊載。有關文章昨經鳳凰網轉載，更突出當中「我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家」等幾句，再度引起網民懷念當年在任期尾聲時，曾強調推進中國政治體制改革「風雨不倒，至死方休」的溫爺爺。

溫母楊志雲去年12月離世，終年99歲。溫以《我的母親》為題撰文紀念，文章分四期在《澳門導報》發表。文章指，溫母一生從未高攀過一個當官的。「1985年我調入中央，媽媽從未因我的升遷向組織提過任何要求，更沒有打我的旗號給家裏辦過任何事情。」溫寫道，自己手中一直保存母親的兩封信。第一封寫在他上任總理近八個月後，「你的性格是力求完美，但國家這麼大，很難做到完美。」第二封寫在他第一屆任期快將結束之際，「後五年的工作是艱難複雜的，繼續保持，談何容易……這麼多事，你一個人肩膀有多寬能承受得住？這就需要大家同舟共濟，平穩渡過五年難關。」

內容惹網民遐想

溫稱2013年卸任總理後回家照顧母親，「八年來，我很少外出，經常陪伴她。」鳳凰網在轉載文章時，在結尾時更以粗體突出以下句子，惹人遐想：「我心目中的中國應該是一個充滿公平正義的國家，那裏永遠有對人心、人道和人的本質的尊重，永遠有青春、自由、奮鬥的氣質。我為此吶喊過、奮鬥過。」

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