台灣太魯閣號事故釀49死，台鐵已完成修補清水隧道檢測的工作，並已在旁邊山坡護欄裝置加固，預計明天（19日）清晨首班車從宜蘭發出南下，即將卸任的交通部長林佳龍將與台鐵代理局長祁文中親自搭乘這班列車到花蓮。另外，台鐵表示會檢討站票政策，不排除減少站票數量，甚至取消。

台鐵指出，首班車將於明日清晨5時27分從宜蘭發車，到達終點站花蓮時約7時08分；交通部表示初期2個月都以40公里速度慢行，之後再行檢討。

有生還旅客憶述事發經過時提及，目擊事發時站票旅客幾乎全部倒下，讓傾斜式列車是否賣站票受到關注，成功大學交通管理科學系教授鄭永祥表示，傾斜式列車本來不應該賣站票。

不過，列車並非所有旅客皆採實名制購票，所以難以比較死者中是站票旅客或有座位的旅客較多，目前僅確定有5位死者是座位旅客，4位是站票旅客。

台鐵指出，因普悠瑪號和太魯閣號初期不開放站票，後來考慮到載客需求和民眾要求才開放站票，經歷今次重大事故，會檢討站票政策，不排除減少站票數量甚至取消，但仍要視乎評估結果，以及與民眾溝通取得共識。

台灣《蘋果新聞網》／《自由時報》

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