北京近日就台灣、香港及新疆問題，高調反擊外界的批評。中國外交部副部長樂玉成，本月16日接受美聯社專訪，有關報道同日已見街，中國外交部今日將當時的專訪內容全文，刊載於官網上，又一次引吸中外媒體報道。其中最為引起台媒關注的是，樂玉成在專訪中表示：「我們永遠不會允許台灣獨立」，並強調在台灣問題上，北京不會有任何妥協的餘地。

在專訪中，美聯社記者問了多個有關台灣的問題，包括美國總統拜登摯友多德（Chris Dodd）早前率團訪台，引起北京強烈不滿。樂玉成指出，台灣問題涉及「中國核心利益」。因此，中方堅決反對反對任何形式的美台官方往來，無論是低層級還是高層級。

他並強調，美國不要打「台灣牌」，這是一張危險的牌，而一個中國原則是中國的紅線，中方絕不允許「越線」行為。

針對記者提問：「美方猜測中國可能會比預期更早把台灣重新納入中國統治下。中方是否有台灣回歸的時間表？」樂玉成則回應：「中國永遠不會允許台灣獨立，中方維護國家主權、安全、統一的立場堅定不移。我們願盡最大努力爭取和平統一的前景，同時不承諾放棄其他選項，任何選項都不排除。」

不過，當記者追問有關「台灣回歸的時間表」時，樂玉成卻含糊其詞，指「這是一個歷史進程。」

針對新疆、香港的人權問題，樂玉成重申：「中美處於不同發展階段，兩國歷史文化背景不同，在人權問題上有分歧是正常的。但關鍵是不能把分歧點變成衝突點，更不能以人權為藉口干涉他國內政。」

在談及歐美國家制裁新疆棉花時，樂玉成批評，歐美國家是「先扣帽子」，認定中國有強迫勞動以及種族滅絕，但他稱這些國家「沒有證據」，接着他又指出「美國與歐洲國家早有數百年販賣、虐待與歧視黑奴的歷史」。樂玉成還說，新疆很多棉農都說「新疆的棉花是白的，但是製造謠言、對中國搞制裁的人的心是黑的」，更說他自己走訪新疆的經驗，親眼看到「新疆現在處於歷史上發展最好、最穩定、最安定的時期」還歡迎大家去新疆看看。

針對南海問題，樂玉成則狠批「南海距離美國本土有7,000多英里，但對中國來說是家門口。美國大老遠跑到南海來，而且還開着軍艦、戰機，帶着武器。在這裏不斷地炫耀武力，興風作浪，製造事端。」並指「希望美國能夠多做有利於地區穩定的事，不要挑釁、挑事，這很容易導致『擦槍走火』，引發不必要的麻煩。」

中國外交部網站

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