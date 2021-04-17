古語有云：「靠山吃山，靠水吃水」，但內地現代版的「靠山吃山」則竟是通過大力徵收交通違規罰款，去撐起地方財政。官媒新華社旗下雜誌《半月談》揭露，北方一個山區縣全年收到的交通違章罰款逾3,000萬元人民幣（下同，約3,575萬港元），而該縣一年的公共預算收入才1億多元，文章批評地方領導「要錢就找執法部門」，將引發群眾不滿，損害政府公信力。而在官媒披露事件之前，曾發生2宗貨車司機不滿被罰款而自殘的案件，亦有網民披露廣東佛山一條高速公路的岔路標示不清，令62萬車主違規（事後警方稱違規被罰車主數目應是18萬多）被罰。

《半月談》未有披露山區縣的名稱，只稱該地沒有高速公路，但是煤炭運輸必經之地。報道引述當地官員指縣裏工業不發達、企業較少，「領導要錢就找交警等執法部門」。

不少司機反映，縣內一段幾十公里的省道上，就有近10個拍攝違規駕駛的電子設備，亦有司機指，當經過該縣的道路下坡、拐彎等地方，路邊樹旁等隱蔽處，亦有安裝立杆式測速設備。

一位被罰數次的司機投訴，指「道路規定時速60公里，突然限速30公里，不是特別熟悉的當地人，很難避過」，一旦超速被拍到，會被扣12分、罰1,000元（約1,200港元）。當地人亦反映，民眾對立杆式測速設備亦頗有怨言，數次被人為破壞。

《半月談》評論指，執法處罰變味「逐利執法」，難以起到對受罰者懲戒和教育的作用，而且必引發群眾不滿，損害政府公信力，指上述現象是「少數領導幹部錯誤的政績觀作祟」，批評靠罰款去支撐財經是「靠山吃山、靠路吃路」的「山大王」捷徑，倡議應開展一場規範交警執法處罰的「自我革命」。

值得注意的是，在官媒報道前，近期內地有多宗涉及交通罰款的事件引起群眾不滿，包括河北一名貨車司機因「衞星定位裝置斷線」而被罰扣車繳款，司機氣憤之下最終服農藥自殺；另一名從山東載貨到廣東佛山的貨車司機，途中經過多個檢查站也安然無恙，但卻在清遠被執法人員指稱「超載」而扣車罰款，司機割手自殘以證清白；另外同樣在佛山，一條高速公路被揭發分岔口標誌設計不良，導致逾62萬人次司機中招（警方通報指是18萬多人次），有司機形容是陷阱，批評官方為保罰款「業績」一直無視問題。

《半月談》

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