日本擬在未來幾年將福島核電站125萬噸核廢水，排放入太平洋的消息，引發綠色環保組織、福島漁民，以及中韓兩鄰國強烈反對。據法廣網報道，中國外交部發言人趙立堅早前的一句話，不但把論戰拉到究竟太平洋是誰的「下水道」題話，引起日本方面的反彈。

報道指，趙立堅本月14日在外交部例行記者會上的一番話，讓不少網民懷疑他代表的是中國還是代表他本人。當時，趙立堅說：「海洋不是日本的垃圾桶，太平洋不是日本的下水道！」接着說：「至於日本個別官員稱這些水喝了沒事，請他喝了再說。」趙立堅的話讓一些向來不滿日本的內地網民極為興奮，還上了微博熱搜榜。

據悉，趙立堅口中所指的「日本個別官員」，其實是指日本副首相兼財政大臣麻生太郎。麻生早前解釋日本政府排污水時表示，日本核廢水的氚濃度比中國與南韓核設施排放的廢水要低，喝了也不會有事。

有分析認為，趙立堅的「下水道」、「請你先喝」等用語就有強烈的人身攻擊意味，於一國發言人身份不配。

有日媒在本月16日向麻生問及對趙立堅所說的「太平洋不是日本的下水道」，有何觀感時，麻生借力打力，揶揄：「中國說『太平洋不是日本的下水道』，難道是中國的下水道嗎？」麻生續稱，太平洋「這是大家的海洋」，還指出日本可以稀釋到世界衞生組織標準的七分之一，並表示「這是可以飲用的」。

報道指，麻生這番回應得到了不少網民追捧。

根據香港《眾新聞》報道，中國現存的49座核電機組，同樣都有將核廢水傾倒進大海。根據中國生態環境部2017年的一份政府批文，距離香港只有50公里的擁有六台機組的大亞灣核電站，每年放射性物質液態氚排放量平均為上限的20%，即大約49.5兆貝克，比日本福島核電站制定的排放標準高出十倍。

法廣網

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