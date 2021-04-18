被指包圍警總而被判監七個月的前香港眾志成員林朗彥，已於本月十二日出獄，他在Facebook撰文形容今次入獄如同坐上《那夜凌晨》裏的紅van，穿過隧道，霎時間認識的人就都不見了，除了因為更多人被捕入獄，身邊也有不少人選擇離開香港。

這句說話固然令人傷感，但同時間在牆外的香港人相信也有「山中方一日，世上已千年」的感覺。即使土生土長香港人，其間一旦離港一段時間，回來後也會誤以為去錯了地方，因為短短幾個月之間，香港變化之大，且是由一個極端走向另一個極端，有多少人能適應而又不感陌生呢？

過去幾十年，香港不僅是蜚聲國際的東方之珠、購物天堂、金融中心，更一再被國際權威學術或財經機構評為全球最自由之地。在此生活，政府對市民施加的限制及干預降到最低，背後就是大市場、小政府的管治理念，以致大量國際頂級人才慕名而至，令這個小島變成世界級國際都會。

可是過去幾個月，很多我們視為理所當然的權利和自由，一夜之間消失。絕大部份港人也想像不到，現在連公開討論投白票廢票也可能犯法，在食肆打工或進入食肆用膳前，要安裝政府手機程式及打疫苗。這些做法都是剝奪市民最基本的言論自由，壓縮市民日常生活的選擇空間。更甚者，法例的模糊不清及執法與否的灰色地帶，導致紅線處處，市民很難清楚知道自己是否誤墮法網。久而久之，大家只能選擇沉默或以消極態度拒絕合作，政府施政成本大增，而施政成效則大降。

出現這種翻天覆地變化，是掌權者完全改變了管治思維，行之經年的大市場小政府被拋棄，取而代之的是與之相反的中共模式，就是權力無處不在，所有市民、事物、團體都要在控制掌握之中才會感到安全。而為了構建這種新型社會，從法律體系、政治制度、教育方式到傳媒運作、執法標準等，都必然要作出重大改變，而且在極短時間內要完成如此巨變，其急風驟雨自然令人喘不過氣來，市民對這個城市的陌生感由此而生。如果連香港人都感到陌生而難以適應，國際社會又怎可能輕易接受到香港這種極端變化呢？

潘小濤

資深傳媒人

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