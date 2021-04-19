中國外交部發言人華春瑩今日（19日）宣佈，國家主席習近平將於明日應邀以視像方式，出席博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式，並發表演講。官方亦披露，正值清華大學110周年校慶日即將來臨之際，習近平今早到該交考察，並與師生代表座談及發表重要講話。

今屆博鰲論壇由18日至21日舉行，秘書長李保東早前曾預告，中國領導人將赴海南出席今年度的博鰲論壇年會開幕式，會見論壇理事成員、企業代表，並會出席「中美有關對話活動」。

但外交部在今日的聲明中只提到，南韓總統文在寅、越南國家主席阮春福、新西蘭總理阿德恩、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃等外國領導人和國際組織負責人，將應邀以視像方式出席開幕式；沒有提及美方會有哪位官員出席「中美有關對話活動」。

而習近平今日亦有活動，上午去到清華大學考察，先後視察美術學院、成像與智能技術實驗室、重點教學科研成果展示、西體育館，了解學校深化改革、人才隊伍建設、教學科研創新和服務國家發展等情況。隨後，習近平與師生代表座談並發表講話。

網上流傳的片段顯示，當習近平的車隊駛過，大學教職員在兩旁揮舞國旗，習近平亦在車上探出頭來揮手回應，但有清華的大學生於網上指，「因為學長（習近平）來了，導致老師邀請的嘉賓到門口了（也）進不來」，需要遠程講課 ，顯示習近平的視察阻礙學生上堂。

根據官說法，習近平在1978年取得清華大學化學系的大學文憑，但當時該校是中國文革期間的「工農兵大學」。官方履歷還顯示，習近平在1998至2002年任福建省長和省委副書記時，在職期間得到「清華大學馬克思主義理論與思想政治教育專業」法學博士學位。

澎湃新聞／新浪微博／央視

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